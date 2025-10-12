◆第１回アイルランドＴ・Ｇ２（１０月１２日、東京競馬場・芝１８００メートル、良）「アイルランドトロフィー府中牝馬Ｓ」から改称して第１回開催となった牝馬限定重賞は１６頭で争われ、４番人気のラヴァンダ（４歳、栗東・中村直也厩舎、父シルバーステート）が、ゴール前で差し切って初代女王に輝いた。勝ちタイムは１分４５秒７。前走の仲秋Ｓ・３勝クラスから連勝での初タイトル。昨年は牝馬３冠路線を歩み、今年は格上