£±£±Æü¡¢Ä¥²È³¦¹ñ²È¿¹ÎÓ¸ø±à¤Ç¡¢ºÙ¤¤¥ï¥¤¥ä¡¼¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¹ËÅÏ¤ê¡×·Ý¤òÈäÏª¤¹¤ë¥í¥·¥¢¤Î±é¼Ô¡£¡ÊÄ¹º»¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿ÄÄ»×´À¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒÄ¹º»10·î12Æü¡ÛÃæ¹ñ¸ÐÆî¾ÊÄ¥²È³¦»Ô¤Ç11Æü¡¢¡Ö2025Ä¥²È³¦¹ñºÝ¿·»¨µ»±é·à¥¦¥¤¡¼¥¯¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤ä¥í¥·¥¢¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥Á¥ê¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ê¤É½½¿ô¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿»¨µ»ÃÄ°÷¤¬¡¢±é·à¤äÉñÍÙ¡¢²»³Ú¡¢¥Ë¥å¡¼¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò5Æü´Ö¤Ç60²óÍ¾¤êÈäÏª¤¹¤ë¡£±éÌÜ¤Ï¶õ