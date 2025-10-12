µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È12Æü¡¢¼¯»ùÅç¸©´ÎÉÕÄ®¤Îµ¤²¹¤¬35.0ÅÙ¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¤âÃÙ¤¤¡¢ºÇ¹âµ¤²¹35ÅÙ°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£