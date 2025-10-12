元TOKIOの長瀬智也（46）が12日までにインスタグラムを更新。11月に開催されるバイクレースへの来場を呼びかけた。長瀬は「11月9日（sun）mcfaj主催2025クラブマンロードレース最終戦が筑波サーキットで行われます」と告知。「初戦からのこの1年、クラブマンロードレース並びにJapanese Chopper Racingを応援してくださり誠に感謝しております。1戦目の筑波、2戦目の富士と、目でわかるほどの来場者の数に胸が熱くなったのはきっと