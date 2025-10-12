ＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」は１３日に第３週「ヨーコソ、マツノケヘ。」が始まる。お見合いによって、銀二郎（寛一郎）が松野家にやってくる。トキ（高石あかり）と怪談で意気投合するなど、とってもいい雰囲気の新婚２人。とはいえ、小泉八雲夫婦がモデルだけにトキとヘブン（トミー・バストウ）が結ばれるのは確実で、銀二郎とは別れることになりそう。ネットは「お似合い」「お似合い」の合唱で、どんな展開になる