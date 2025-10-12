£¶Æü¡¢¥É¥ß¥Ë¥«¤Î¼óÅÔ¥í¥¾¡¼¤Ç¿·²Ú¼Ò¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤ë¥Ð¡¼¥È¥óÂçÅýÎÎ¡£¡Ê¥í¥¾¡¼¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë¡Ú¿·²Ú¼Ò¥í¥¾¡¼10·î12Æü¡Û¥É¥ß¥Ë¥«¤Î¥·¥ë¥Ð¥Ë¡¼¡¦¥Ð¡¼¥È¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢¼óÅÔ¥í¥¾¡¼¤ÎÂçÅýÎÎÉÜ¤Ç¿·²Ú¼Ò¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢Ãæ¹ñËÌµþ¤Ç³«¤«¤ì¤ëÀ¤³¦½÷À­¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¸ì¤ê¡¢½÷À­¤ÎÃÏ°Ì¸þ¾å¤ÈÀ¸³è²þÁ±¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ¹ñ¤Î·Ð¸³¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ö½¬¶áÊ¿¡Ê¤·¤å¤¦¡¦¤­¤ó¤Ú¤¤¡Ë¹ñ²È¼çÀÊ¤¬°ì´Ó¤·¤Æ½÷À­»ö¶È¤Î¤¿¤á