¡Ò·§ËÜ¸©È¬Âå»Ô¤Î¡È171²¯±ß»ÔÌò½ê¡É¤Ë¡ÖÀÇ¶â¤ÎºÇ¤¿¤ëÌµÂÌ¸¯¤¤¤Ð¤¤¡×¤ÎÀ¼¡¢¿·Ä£¼Ë·úÀß¤ò½ä¤ê´±À½ÃÌ¹ç¤Î½ÅÂçµ¿ÏÇ¡ÖTSMC¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë¸©ËÌ¤ËÂÐ¤·¡Ä¡×¡Ó¤«¤éÂ³¤¯10·î1Æü¤Ë¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤¬Êó¤¸¤¿·§ËÜ¸©È¬Âå»Ô¤Î¡Ö171²¯±ß´±À½ÃÌ¹çµ¿ÏÇ¡×¡£2022Ç¯2·î¤Ë³«Ä£¤·¤¿»ÔÌò½ê¿·Ä£¼Ë¤Î·úÀß¤Ë¤ª¤±¤ë¿ô¡¹¤ÎÉÔÀµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆâÉôÊ¸½ñ¤È¤È¤â¤Ë»Ô¤Î¸½Ìò´´Éô¤¬¹ðÈ¯¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ­»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê3Ëç¡Ë171²¯±ß¤ÎÎ©ÇÉ¤Ê¿·Ä£¼ËÂç¼ê¥¼¥Í¥³¥ó¤È