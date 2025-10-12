カメルーン中部モナテレで開かれた集会で、ビヤ大統領を応援する人々＝11日（中野智明氏撮影・共同）【ヤウンデ共同】アフリカ・カメルーンで12日、大統領選が実施された。8期目を目指す世界最高齢の国家元首ポール・ビヤ大統領（92）が再選されるかどうかが焦点。年齢に伴う健康不安への懸念が根強いが、野党候補が約10人乱立しているため優勢との見方が広がっている。結果は2週間程度で判明する見通し。ビヤ氏は1982年に前任