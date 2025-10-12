タレントの水沢アリーさん（35）が10月12日までにインスタグラムを更新し、近影を披露した。背中部分がほとんど開いた大胆なデザインのドレスを着こなす水沢さんの姿がネット上で話題となっている。【写真】大胆…背中見せドレスに「プリンセス」の声水沢さんは「ディズニーの世界のような結婚式にて」とし、白い建物の前での全身ショットとムービーを披露。背中が大きく開いた薄紫色のドレスをまとい、「クレッシェンドを背中に付