鏡面に光を当て、壁に反射させると、平清盛の像が結ばれる「魔鏡」が、京都市下京区西大路通八条上ルの若一（にゃくいち）神社に奉納された。魔鏡の像は、同神社とゆかりが深い清盛にさんさんと太陽が降り注ぎ、将来への希望を感じさせる構図となっている。奉納に関わった関係者は「清盛公が帰ってきた」「世界の平和を期待している」と感慨ひとしおだ。【写真】男性上司「セで始まってスで終わるものなーんだ？」バイト仲間女