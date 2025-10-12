¿²Å¾¤Ó¡õ¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°¤Þ¤Ç¡Ä½÷Í¥¤ÎÂô¿¬¥¨¥ê¥«(39)¤¬13Ç¯Á°¤Î±Ç²è¤ÇÎø¿ÍÌò¤À¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤È?ºÆ²ñ2¥·¥ç¥Ã¥È?¡½¡£ºÇ¿·»Ñ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¥¨¥ê¥«¤È°ì½ï¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ä¤é¤»¤ÆÄº¤­¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¿·¤·¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖDIG¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ËÂô¿¬¤È¤È¤â¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢·¦ÄÍÍÎ²ð(46)¡£2¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥¹¥Î¡¼¥¦¥§¥¢¤òÅ»¤Ã¤¿2¿Í¤¬Àã»³¤Ç¿²Å¾