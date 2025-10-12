Ê¡²¬¸©·Ù¾ëÆî½ð¤Ï12Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¾ëÆî¶è¤Î½»Ì±Âð¸ÇÄêÅÅÏÃ¤Ë11Æü¸á¸å3»þ30Ê¬¤´¤í¡¢ÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤«¤é¡Ö2»þ´Ö¸å¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÅÅÏÃ¤Ï»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÉÔ¿³ÅÅÏÃ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£