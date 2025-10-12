「米男子ゴルフ・ベイカレント・クラシック・レクサス・最終日」（１２日、横浜ＣＣ＝パー７１）２２位から出た松山英樹（３３）＝ＬＥＸＵＳ＝は４バーディー、ノーボギーの６７で回った。前身のＺＯＺＯチャンピオンシップ２１年大会以来の優勝を狙ったが、通算８アンダーの２０位フィニッシュとなった。初日の強風、３日目の雨と打って変わり、この日は風速１・３メートルの曇りと上々のコンディション。４番、６番でバー