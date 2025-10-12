◆米男子プロゴルフツアーベイカレント・クラシック・レクサス最終日（１２日、神奈川・横浜ＣＣ＝７３１５ヤード、パー７１）２２位からスタートした松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は４バーディー、ボギーなしの６７で通算８アンダーとし、２０位で大会を終えた。１８ホール中１７ホールでグリーンを捉え、４日間で最も多くのチャンスを作った。「入らなかったですね」。グリーン上を思い返し、ため息をついた。「ほとんど思い通