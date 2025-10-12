日本ハムとのＣＳファーストステージ第２戦（エスコン）でオリックス・岸田監督が決死の継投に出た。先発のエース宮城は杉本の一発で先制点をもらった直後の２回、水谷に痛打されて同点とされる。続く３回には紅林の３ランで突き放したが、その裏に一死一、二塁のピンチを招くと、清宮に２点適時打を浴びて１点差に詰め寄られた。負ければすべてが終わる戦い。まさかのアナウンスに球場全体がどよめいた。岸田監督は３回５安打