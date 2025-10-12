¡Ú¿·²Ú¼Òµ®ÍÛ10·î12Æü¡ÛÃæ¹ñÇÀÂ¼Éô¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°¡ÖÂ¼Ä¶¡×È¯¾Í¤ÎÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëµ®½£¾ÊóØÅìÆî¡Ê¤±¤ó¤È¤¦¤Ê¤ó¡Ë¥ß¥ã¥ªÂ²¥È¥óÂ²¼«¼£½£Ü×¹¾¸©¤Ç¤Ï¹ñ·ÄÀá¤ÈÃæ½©Àá¤ÎÏ¢µÙ¡Ê1¡Á8Æü¡ËÃæ¡¢Ê¸²½¡¦´Ñ¸÷¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¿·¤¿¤Ê¶ÈÂÖ¤ä¥â¥Ç¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¾ÃÈñ»Ô¾ì¤¬³èÀ­¤·¤¿¡£Ï¢µÙ´ü´ÖÃæ¡¢Æ±¸©¤òË¬¤ì¤¿´Ñ¸÷µÒ¤Ï58Ëü2900¿Í¡¢´Ñ¸÷Áí¼ýÆþ¤Ï6²¯9ÀéËü¸µ¡Ê1¸µ¡áÌó21±ß¡Ë¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£¡Êµ­¼Ô/Î­¶ÐÊ¼¡Ë