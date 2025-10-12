¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëB¥êー¥°1Éô¤ÎÉÙ»³¥°¥é¥¦¥¸ー¥º¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢¥Ûー¥à¡¢¸©Áí¹çÂÎ°é¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤ÎÀîºê¤È¤Î»î¹ç¡¢88ÂÐ78¤Ç¾¡¤Á¡¢º£¥·ー¥º¥ó¡¢¥Ûー¥à½é¾¡Íø¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£