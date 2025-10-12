通算14アンダーで優勝し、トロフィーを手に笑顔の河本結＝東名CCスタンレー・レディースホンダ最終日（12日・静岡県東名CC＝6435ヤード、パー72）河本結が4バーディー、ボギーなしの32にまとめ、通算14アンダーの166で初日から首位を守って優勝した。今季2勝目で通算4勝目。賞金2160万円を獲得した。濃霧のため最終日は開始が遅れ、セカンドカットで前日までの上位30人に絞り、決勝ラウンドを9ホール（パー36）に短縮した。3打