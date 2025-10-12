1970Ç¯Âå¤Ë¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÁÀâÈÖÁÈ¡Ø¤ß¤´¤í¡ª¤¿¤Ù¤´¤í¡ª¾Ð¤¤¤´¤í!!¡Ù¤¬¡¢¡ÚÆ°²è¡Û¥­¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥ºÅÁÀâÈÖÁÈ¡Ø¤ß¤´¤í¡ª¤¿¤Ù¤´¤í¡ª¾Ð¤¤¤´¤í!!¡ÙÉü³è¥ª¥ó¥¨¥¢¤ÎÍ½¹ðÊÔCS¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤­¤ç¤¦12Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ê¸å9¡§30¡Ë¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢1976Ç¯10·î¡Á78Ç¯3·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¡¢¿Íµ¤ÀäÄº¤À¤Ã¤¿¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥­¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤È¡¢°ËÅì»ÍÏ¯¡¢¾®¾¾À¯É×¤È¤¤¤¦°Û¿§¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢¤ªÃã¤Î´Ö¤Ë°ìÂç¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤­