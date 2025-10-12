国内開催の米ツアー「ベイカレント・クラシック・レクサス」最終日（１２日、神奈川・横浜ＣＣ＝パー７１）、２２位から出た松山英樹（３３＝ＬＥＸＵＳ）は４バーディー、ノーボギーの６７で回り、通算８アンダーの２０位で国内凱旋試合を終えた。ビッグスコアとはいかなかったが、この日も多くのギャラリーを引き連れてノーボギーのラウンド。「この３日間と比べたらバーディーチャンスというかバーディパットを打つ回数が多