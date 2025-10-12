¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤Ï12Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¡¢Æâ³Õ¤ËÀèÎ©¤ÁÅÞÌò°÷¿Í»ö¤ÎÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ç²¾¤Ë¼óÁê¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤À¤¬¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£