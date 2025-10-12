試合の流れを左右する局面での大谷に対する戦略が物議を醸している(C)Getty Images果たして、不振のスラッガーとの勝負を避ける決断は正しかったのか――。去る10月9日に行われたナ・リーグ地区シリーズ第4戦で、ドジャースに敗れたフィリーズの采配が小さくない論争となっている。【動画】球審目線で判明する圧巻球威打者を釘付けにした「大谷の3球」をチェック手に汗握る投手戦が続いた一戦で痛恨のサヨナラ負け（1-2）を