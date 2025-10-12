¾­´ýÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºJT¥×¥í¸ø¼°Àï½à·è¾¡Âè1¶É¤Ï¡¢ÅÏÊÕÌÀJTÇÕÇÆ¼Ô¡Ê41¡Ë¤ÎµÙ¾ì¤Ë¤è¤ê¡¢Æ£°æÁïÂÀÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¡Ê²¦°Ì¡¢²¦ºÂ¡¢´ýÀ»¡¢´ý²¦¡¢²¦¾­¡¢23¡Ë¤ÎÉÔÀï¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£10·î12Æü¤Ë¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¤Î¥Ý¡¼¥È¥á¥Ã¥»¤Ê¤´¤ä¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥Þ¡¼¥¯¤³¤É¤âÂç²ñ¡×¤Î»²²Ã¼Ô¤òÁ°¤ËÆ£°æÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¤È±©À¸Á±¼£¶åÃÊ¡Ê55¡Ë¤¬ÆÃÊÌÂÐ¶É¤ò¼Â»Ü¡£¿¶¤ê¶ð¤Î·ë²Ì¡¢Àè¼êÈÖ¤Ï±©À¸¶åÃÊ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÚÃæ·Ñ¡ÛÆ£°æ¼·´§VS±©À¸¶åÃÊ ÃíÌÜ¤ÎÆÃÊÌÂÐ¶É¡ÊÀ¸Ãæ·ÑÃæ¡Ë