µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸á¸å4»þ19Ê¬¤Ë¡¢Âç±«·ÙÊó¡ÊÅÚº½ºÒ³²¡Ë¤òÈ¬¾æÄ®¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú·ÙÊó¥¨¥ê¥¢¤ò³ÎÇ§¡Û¡ÚÂç±«·ÙÊó¡ÛÅìµþÅÔ¡¦È¬¾æÄ®¤ËÈ¯É½ 12Æü16:19»þÅÀ°ËÆ¦½ôÅçÆîÉô¤Ç¤Ï¡¢13ÆüÃë²á¤®¤Þ¤ÇÅÚº½ºÒ³²¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ú·ÙÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¤ÈÍ½ÊóÃÍ¡Û¢£È¬¾æÄ®¢¢Âç±«·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û¡¦ÅÚº½ºÒ³²12ÆüÌëÃÙ¤¯¤«¤é13ÆüÃë²á¤®¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü¡¦¿»¿å3»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ160mm¢£ÀÄ¥öÅçÂ¼¢¢Âç±«·ÙÊó¡¦ÅÚº½ºÒ³²13ÆüÃë²á¤®¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü¡¦¿»¿å1»þ´ÖºÇÂç±«