10月12日、京都競馬場で行われた11R・太秦ステークス（3歳上オープン・ダ1800m）は、菱田裕二騎乗の5番人気、ハピ（牡6・栗東・大久保龍志）が快勝した。1.1/2馬身差の2着にカネトシゴウト（牡4・栗東・大橋勇樹）、3着1番人気のジンセイ（牡4・栗東・庄野靖志）が入った。勝ちタイム1:50.4（良）。