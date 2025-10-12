ＨＫＴ４８は１３日〜１８日に予定していた劇場公演を中止すると１２日、公式ブログで発表した。同運営事務局は「このたび、２０２５年１０月１３日（月・祝）〜２０２５年１０月１８日（土）に開催を予定しておりました劇場公演につきまして、誠に残念ではございますが、中止とさせていただくこととなりました」と報告。続けて「公演の再開を心待ちにしてくださっていた皆さまに、このような急なご報告を差し上げることになり