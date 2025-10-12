¢¡£Ù£Â£Ã¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ½à·è¾¡Âè£²ÀïÇð¡½Àîºê¡Ê£±£²Æü¡¦»°¶¨£ÆÇð¡ËÍ¥¾¡¤·¤¿£±£¹Ç¯Âç²ñ°ÊÍè£¶Ç¯¤Ö¤ê¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹Àîºê¤¬ÀèÀ©¤·¤¿¡£³«»Ï£´Ê¬¤Ë±¦£Æ£×°ËÆ£¤Î»Å³Ý¤±¤«¤éÄã¤¤¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¥¯¥ê¥¢¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ò£Í£ÆÏÆºä¤¬±¦Â­¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤ÆÀèÀ©¥´¡¼¥ë¡£¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤ÎÄ¹Ã«Éô´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ë¶î¤±´ó¤ê¡¢´î¤Ó¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£Âè£±Àï¤ÏÀîºê¤¬£³¡½£±¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò£³ÅÀ¤Ë¹­¤²¤¿¡£