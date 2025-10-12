学生３大駅伝開幕戦の出雲駅伝（６区間４５・１キロ）は１３日、島根・出雲市＝で開催される。今年１月の第１０１回箱根駅伝で２年連続８度目の優勝を果たした青学大の原晋監督（５８）は１２日、年度またぎの連勝に向けて「ばけばけ大作戦」を発令した。現在、ＮＨＫ「連続テレビ小説」（通称・朝ドラ）で島根県の松江市を舞台に、小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）と妻・小泉セツをモデルとした「ばけばけ」が放送中。タイト