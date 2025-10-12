１０月１２日の京都１１Ｒ・太秦Ｓ（３歳上オープン、ダート１８００メートル＝９頭立て）は、ハピ（牡６歳、栗東・大久保龍志厩舎、父キズナ）が豪快な差し切り勝ち。２２年５月２２日の鳳雛Ｓ以来、約３年５か月ぶりの白星をマークした。勝ち時計は１分５０秒４（良）。道中は後方を追走。徐々にギアを上げ、直線で馬群の外に持ち出されるとグイグイと力強く伸びて他馬をのみ込み１馬身半差の快勝だった。３歳時はデビュー