◆ソフトバンク全体練習（12日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの宮粼颯投手（25）が、15日に開幕するクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージのメンバー入りへ猛アピールを誓った。本拠地で行われたライブBPに登板。柳田悠岐を二ゴロに仕留め、中村晃には左越え二塁打を許したものの、野村勇を右飛に仕留めた。「今やってきていることを、1軍の打者相手にどこまでできるかが目的だった。まだ制球力が足