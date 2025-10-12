左膝のけがで長期離脱していたJ1アビスパ福岡のDF池田樹雷人（29）が、古巣対決となる18日のアウェー町田戦での復帰に意欲を示した。12日の練習後、「そこを目指してはいる。あと1週間あるので、さらに積み上げをして、町田に対して気持ちと体の戦う準備をしていく」と意気込みを語った。池田は2023年から町田に在籍し、昨夏、福岡に期限付き移籍。左利きのセンターバックとして活躍を期待されながら、昨年8月に移籍後初出場し