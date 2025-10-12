＜スタンレーレディスホンダ最終日◇12日◇東名カントリークラブ（静岡県）◇3281ヤード・パー36＞濃霧の影響により、9ホール短縮となった国内女子ツアーの最終ラウンド。単独トップで出た河本結がトータル14アンダーで逃げ切り、初日から首位を守る完全Vで今季2勝目、通算4勝目を挙げた。【写真】誇らしげにトロフィーを掲げる河本結今大会の賞金総額は1億2000万円。優勝した河本は賞金2160万円を獲得し、今季の獲得賞金額は1億