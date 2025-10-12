＜スタンレーレディスホンダ最終日◇12日◇東名カントリークラブ（静岡県）◇3281ヤード・パー36（変則9ホール）＞早朝に発生した濃霧により、スタートが4時間遅れた最終日。さらに1988年のツアー制度施行後初となった“変則9ホール”（1、9、10、11、14、15、16、17、18番）で行われるという異例の大会で、河本結が今年8月の「北海道meijiカップ」に続く今季2勝目を挙げた。【写真】河本結さんはミニスカスタイル初日から首位を