＜ビュイックLPGA上海最終日◇12日◇チージョン・ガーデンGC（中国）◇6703ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが進行している。2打差単独首位で出た勝みなみは、15番を終了時点で6バーディ・ボギーなしと6つ伸ばし、トータル23アンダー。念願の初優勝をかけ、後続に2打差をつけてラスト3ホールに入った。〈写真〉勝みなみが曲がらない理由「オタ芸シャドー」って…一体なに？2打差2位に世界ランキング1位のジーノ・テ