＜ベイカレントクラシック Presented by LEXUS最終日◇12日◇横浜CC（日本）◇7315ヤード・パー71＞米国男子ツアー日本大会の最終ラウンドが終了した。トップタイで出た東京五輪金メダリストのザンダー・シャウフェレ（米国）が8バーディ・1ボギーの「64」をマーク。トータル19アンダーで節目のツアー通算10勝目を挙げた。【写真】大ギャラリーを引き連れた松山英樹金谷拓実はツアー自己ベストの「62」を叩き出し、トータル14ア