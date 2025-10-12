東京女子プロレス１２日の新宿大会で、インターナショナル・プリンセス王者の遠藤有栖（２７）に挑戦するアリス・クロウリー（２２）が好調ぶりを見せつけた。１８日の東京・後楽園ホール大会でのＶ１戦で対戦する２人はこの日、タッグマッチで激突。闘志みなぎるクロウリーはゴング前からしかけて遠藤と激しくやりあった。その後、投げっ放しジャーマンを決めるなど王者を追い込む場面も見せたクロウリーは、最後は遠藤のパー