「夢を追いかけたい」夫が家に帰らない…「夢を追いかけたい」-一番支えてほしいはずの夫が、妻の妊娠中という大事な時期にそう切り出したら…今回ご紹介するのは、家族より自分の夢を優先する夫の物語。しかし、その“夢”を追いかける夫は、次第に家に帰らなくなり…。その夢の裏に隠された、もう一つの裏切りとは？ 妻の妊娠中に、突然“夢”に目覚めた夫主人公の女性は、夫との間に新しい命を授かり、幸せな日々を送っていま