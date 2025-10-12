声優の小林親弘が１２日、都内で行われた「劇場先行版アニメ『ゴールデンカムイ』札幌ビール工場編【前編】」の公開記念舞台あいさつに出席した。２０１４年から「週刊ヤングジャンプ」で約８年間連載された野田サトル氏の同名漫画が原作。日露戦争終結後の北海道を舞台に、莫大（ばくだい）なアイヌの埋蔵金を巡る一獲千金ミステリーだ。本作は来年１月から放送予定のテレビアニメ最終章の序章で構成される。主人公・杉元