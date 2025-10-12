オフィス24は10月10日に、2026年用年賀状印刷サービスの受け付けを、同社の運営する「PCバルステーション 池袋サンシャイン60店」（東京都豊島区）において開始した。●10月30日までの申し込みで40％オフ今回、受け付けが開始された2026年用年賀状印刷サービスでは、2026年の干支にあわせたデザインをはじめ、写真年賀・フォーマル年賀・イラスト年賀といった、幅広いジャンルのテンプレートを多数用意しており、PCバルステー