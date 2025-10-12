―高市氏は長期政権となり安倍改革を成就させる― ●息長い長期上昇トレンドが見えた Q.高市氏が自民党総裁に選出され、日本初の女性首相が生まれます。株式市場はそれを歓迎して棒上げ状態です。この相場をどう考えればよいでしょうか。（本稿は2025年10月10日出稿） 武者：まず日本株式の長期上昇トレンドに弾みがつく可能性が高いと考える。2012年12月の第二次安倍政権の成立により、日本株式は長期上昇トレ