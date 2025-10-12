俳優の池松壮亮（35）が12日に都内で、西島秀俊主演映画「Dear Stranger／ディア・ストレンジャー」（監督真利子哲也）トークイベントに出席した。同作は、息子の誘拐事件をきっかけにニューヨークで暮らすとあるアジア人夫婦の秘密が浮き彫りとなり、崩壊していく家族を描くヒューマンドラマ。西島秀俊が主演を務めた。真利子哲也監督作品に過去に何度も出演し、盟友でもある池松は当初、MCの紹介を受け登壇する予定だった