【モデルプレス＝2025/10/12】Snow Manの宮舘涼太が、10日放送のTBS系「A-Studio＋」（毎週金曜よる11時〜）に出演。ファンの間で親しまれているあだ名の誕生秘話を明かした。【写真】Snow Man深澤、大学の同級生俳優◆宮舘涼太、“舘様”誕生秘話明かすファンの間で“舘様”というあだ名で親しまれている宮舘。これを受け、MCで落語家の笑福亭鶴瓶から「誰から言い出したの？舘様は」と聞かれた宮舘は「ファンの方が呼んでくださ