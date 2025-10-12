スタンレーレディスホンダ国内女子ゴルフツアー・スタンレーレディスホンダ最終日が12日、静岡・東名CC裾野・桃園C（6435ヤード・パー72）で行われ、首位から出た河本結（RICOH）が4バーディー、ボギーなしの通算14アンダーで通算4勝目を挙げた。初日から首位を譲らぬ完全優勝。最終日は濃霧の影響でツアー制度施行後、史上初の変則9ホールでの短縮競技となったが、異例の戦いを制した。波乱に満ちた最終日となった。当初は午