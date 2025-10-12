女優のエリザベス・オルセンは、マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）へ「いつでも」復帰したいと思っているそうだ。ワンダ・マキシモフ／スカーレット・ウィッチ役で同シリーズに参加する際は「幸運だと思うと同時にとても怖かった」と話すエリザベスだが、今ではまた演じる機会を心待ちにしているという。 【写真】演じるのが怖かったワンダ役…似合ってるのに ピープル誌によると