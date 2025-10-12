◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」福岡県民なら誰もが「いざゆけ若鷹（たか）軍団」を口ずさめる。球場だけでなく商業施設や街中でも流れ、もはや県歌の域にも達しているホークスの応援歌は「我らの我らのソフトバンクホークス」というフレーズで締められる。この「ソフトバンク」の部分はかつて「ダイエー」だった。０５年にソフトバンクが球団を買収した際、応援歌は引き継がれ、最後のフレーズのみ変更となった。字余り