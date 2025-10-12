炭酸飲料市場が減少傾向にある中、大塚食品のビタミン炭酸飲料「マッチ」が絶好調だ。同社発表の販売数量の対前年比は22年が17％増、23年が7％増、24年が8％増。いずれの年も炭酸飲料市場の伸びを大幅に上回る数量成長を遂げ、今年に入り、マーケティング施策が奏功して勢いを加速させている。インテージSRI＋によると、1−8月の炭酸飲料市場の販売本数（拡大推計）が5％減となる中、「マッチ」は9％増を記録。同社発表の1−