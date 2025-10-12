タレント上沼恵美子（70）が12日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」で、ある落語家の浮気を見抜いた過去を明かした。仕事で海外に行った際の思い出を振り返り、「免税店でじーっとバッグを見てる噺家さんが居てて。もう完全に分かってん…これ奥さんに買うんじゃないな、と」とピンときたという。上沼はイタズラ心で、その落語家の後ろに回り、「“女にですか？”って言うて通り過ぎたら、その噺家さん、2メートル