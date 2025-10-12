10月12日未明に高知市の住宅で女性用の下着を盗んだとして、警察は、高知市の20代の男を窃盗の疑いで逮捕しました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、高知市薊野南町の日雇い作業員・川竹拓海容疑者（26歳）です。警察によりますと、川竹容疑者は12日午前3時55分ごろ、高知市の住宅で、この家に住む20代女性の下着4点を盗んだ疑いが持たれています。パトロール中の警察官が、住宅のベランダにいる川竹容疑者を見つけたところ、川