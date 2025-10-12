現在、2026年に開催が予定されているW杯に向けた欧州予選が行われており、12日にポルトガル対アイルランドの一戦が行われた。試合はポルトガル代表が70%のボール支配率、総シュート数30本のスタッツが示すようにグループ首位のポルトガルがグループ最下位のアイルランドを攻め立てるゲームとなったが、後半アディショナルタイムまで得点が決まらない膠着したゲームとなった。防戦一方だったアイルランドだが、守護神であるクィービ