日本代表MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスはウェストハムでプレイするDFマックス・キルマンの獲得に興味を持っているようだ。パレスは今夏もリヴァプール行きが近づいていたイングランド代表DFマーク・グエイの後任探しを現在行っていると考えられている。同選手の現行契約は今シーズン限りとなっており、来夏にはフリーでの退団が可能。そのため、パレスが移籍金を得るには今冬売却する必要があり、グエイは1月の去就が注